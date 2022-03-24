Эксперт Макеева: «ООН — рудимент «Ялтинского мира», который закончился с распадом СССР»

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24 марта 2022, 17:36 Источник: Свободная Пресса

ООН, MFA Russia/ Globallookpress.com

Журналисты «Свободной Прессы» взяли комментарий по поводу ситуации на Украине у российского политолога, заместителя главы Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой.

Специалист назвала Украину разменной монетой Запада, который не интересуется дальнейшей судьбой восточноевропейской территории.

«Причем, проекту «анти-Россия» уже очень много лет. Изначально Запад смотрел на «незалежную», как на противопоставление России, а потому судьба несчастных граждан Украины — сколько человек погибнет, сколько граждан будут терпеть чудовищные лишения, на самом деле, никого не волнует», — таким образом эксперт прокомментировала отклонение гуманитарной резолюции по Украине СБ ООН. Отметим, документ подразумевал прекращение огня для эвакуации мирных граждан. Необходимые 9 голосов из 15 набраны не были: за проголосовали Россия и Китай, а остальные члены Совета безопасности воздержались.

Эксперт обратила внимание в своём комментарии на то, чем сейчас является Организация Объединенных Наций.

«Сейчас понятно, что ООН — рудимент «Ялтинского мира», который закончился с распадом СССР, и сегодня более не актуален. Сейчас ООН — это такой «междусобойчик», который, скорее всего, просто «обозначает позицию» — ее резолюции не имеют никакого значения», − считает Макеева.

Для восстановления мирового баланса, по мнению эксперта необходимо учреждать новые системы безопасности.