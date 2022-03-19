Советник главы офиса Зеленского Арестович обвинил Порошенко в создании предпосылок для решения России о спецоперации

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19 марта 2022, 16:13 Источник: "Московский комсомолец"

Петр Порошенко, Petro Poroshenko/globallook.com

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил Петра Порошенко в том, что он создал предпосылки для начала Россией военной спецоперации.

По мнению Арестовича, которое он высказал в интервью изданию «Украинские новости», вина экс-президента страны заключается в том, что именно он активно продвигал и закрепил в конституции положение о курсе Украины в НАТО. Арестович считает, что таким образом Порошенко зарабатывал себе очки в ходе предвыборной компании.

По словам нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, вопрос вступления Украины в НАТО потерял для него актуальность после того как он понял, что альянс не хочет противоречий с Россией.