Сергей Лавров: взаимодействие России и Китая, как двух великих держав, будет укрепляться

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19 марта 2022, 15:44 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Си Цзиньпин в мае 2017 г., Kremlin Pool/globallook.com

Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что взаимодействие России и Китая будет только укрепляться. Об этом он заявил в субботу на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«Это взаимодействие будет укрепляться. В условиях, когда Запад просто грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам, как все-таки дальше быть в этом мире», - заявил Лавров.

По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ, Китай вслед за Россией стал «главной целю Запада» из-за успехов в экономическом развитии.

«Китай был объявлен главной целью впервые за многие годы, раньше была Россия, сейчас нас чередуют. На данном этапе они провозглашают задачу: сейчас расправимся с Россией, потом возьмемся за Китай», - сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что диалог Москвы и Пекина не останавливается.

«Нам есть над чем работать и наши лидеры, другие члены правительства, и внешнеполитические ведомства активно этим занимаются в рамках традиционного, регулярного диалога», - заявил глава российского МИД.

В пятницу прошли переговоры лидеров США и Китая. Согласно заявлению Белого дома, Байден в их ходе предупредил Си Цзиньпина о недопустимости оказания помощи России в контексте ее военной спецоперации в Украине.