Сергей Лавров: взаимодействие России и Китая, как двух великих держав, будет укрепляться

Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что взаимодействие России и Китая будет только укрепляться. Об этом он заявил в субботу на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это взаимодействие будет укрепляться. В условиях, когда Запад просто грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам, как все-таки дальше быть в этом мире», - заявил Лавров.
По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ, Китай вслед за Россией стал «главной целю Запада» из-за успехов в экономическом развитии.
«Китай был объявлен главной целью впервые за многие годы, раньше была Россия, сейчас нас чередуют. На данном этапе они провозглашают задачу: сейчас расправимся с Россией, потом возьмемся за Китай», - сказал Лавров.
При этом он подчеркнул, что диалог Москвы и Пекина не останавливается.
«Нам есть над чем работать и наши лидеры, другие члены правительства, и внешнеполитические ведомства активно этим занимаются в рамках традиционного, регулярного диалога», - заявил глава российского МИД.
В пятницу прошли переговоры лидеров США и Китая. Согласно заявлению Белого дома, Байден в их ходе предупредил Си Цзиньпина о недопустимости оказания помощи России в контексте ее военной спецоперации в Украине.