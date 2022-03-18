Владимир Путин и Эммануэль Макрон поговорили по телефону

Аргументы Недели → Политика 13+

18 марта 2022, 20:43 Источник: Сайт Кремля

Фото с сайта kremlin.ru.

В пятницу состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Лидеры России и Франции обсудили ход российско-украинских переговоров, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей» - сказано в сообщении.

В нем также указывается, что во время разговора была затронута тема сохранения жизни мирных граждан, оказавшихся в зоне спецоперации.

«Президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные Силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе – организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации»,- сообщила пресс-служба.