Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

17 марта 2022, 17:43 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону, которые состоялись ранее в четверг, 17 марта, обсудили текущую ситуацию на Украине.

Эрдоган в рамках беседы с Путиным заявил, что Турция сохраняет искренний подход, который страна демонстрировала с самого начала, для обеспечения мира между РФ и Украиной. Политик также выразил искреннее желание положительных результатов от переговоров между делегациями от Москвы и Киева.

Кроме того, турецкий лидер подтвердил готовность принять российского и украинского президентов в Анкаре или Стамбуле.