Подоляк: согласование мирного договора Украины и России займет от нескольких дней до полутора недель

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в четверг заявил, что согласование мирного договора с Россией может занять от нескольких дней до полутора недель.
Михаил Подоляк подчеркнул 17 марта, что сейчас делегации и от РФ, и от Украины стоят на своих позициях. Предполагается, что согласование спорных тем сторонами может занять от нескольких дней до полутора недель.
По мнению советника руководителя офиса Владимира Зеленского, за вышеуказанный период Москва и Киев должны приблизиться к составлению мирного договора.