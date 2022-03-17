Подоляк: согласование мирного договора Украины и России займет от нескольких дней до полутора недель

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17 марта 2022, 17:17 Источник: РИА "Новости"

место переговоров делегаций России и Украины, Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в четверг заявил, что согласование мирного договора с Россией может занять от нескольких дней до полутора недель.

Михаил Подоляк подчеркнул 17 марта, что сейчас делегации и от РФ, и от Украины стоят на своих позициях. Предполагается, что согласование спорных тем сторонами может занять от нескольких дней до полутора недель.

По мнению советника руководителя офиса Владимира Зеленского, за вышеуказанный период Москва и Киев должны приблизиться к составлению мирного договора.