Глава МВД Сербии Вулин назвал возвращением нацизма гонения на россиян на Западе

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17 марта 2022, 16:55 Источник: РИА "Новости"

глава МВД Сербии Александр Вулин, MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что гонения на россиян, ущемление их прав на Западе, которые фиксируются в последнее время, являются проявлениями нацизма.

Александр Вулин подчеркнул, что ненависть, которую сейчас на Западе проявляют к россиянам и славянам в целом, не стала последствием конфликта на Украине.

По мнению главы МВД Сербии, это чувство взращивалось десятилетиями и, вероятнее всего, стало следствием побед в двух мировых войнах, а также православной цивилизации, которая не желает быть частью глобального порядка нивелирования.