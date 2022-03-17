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Лукашенко выразил мнение, что Путин предлагает Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора

, 15:28 Источник: ТАСС

Лукашенко выразил мнение, что Путин предлагает Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 17 марта, что глава Российской Федерации Владимир Путин предлагает лидеру Украины Владимиру Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора.

Александр Лукашенко также сообщил, что за последнюю неделю с украинской территории в сторону Белоруссии было произведено два пуска ракет "Точка-У". Белорусский лидер Лукашенко подчеркнул, что если Киев продолжит эскалацию в отношении республики, то Минск даст ответ.

Кроме того, Лукашенко выразил мнение, что Зеленскому придется подписать акт о капитуляции в том случае, если он не заключит с Путиным договор.

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