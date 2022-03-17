Косачев: спецоперация России на Украине - это реально предотвращение третьей мировой войны

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17 марта 2022, 14:50 Источник: РИА Новости

Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Проводимая Россией специальная военная операция на Украине позволила предотвратить третью мировую войну.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в четверг на встрече с членами Палаты молодых законодателей при верхней палате парламента заявил: "То, что сейчас происходит на Украине, - это предотвращение третьей мировой войны. Это реально предотвращение той схватки между Россией и США, Россией и НАТО, которая обязательно бы произошла, если бы не начатая 24 февраля специальная военная операция". Сенатор уверен, что "по итогам этой спецоперации будет восстановлен мир".

По убеждению политика, после этого "никому в голову не придет продолжать игнорировать Россию с ее национальными интересами, с ее озабоченностями, с ее потребностями жить в мире и гармонии с окружающим миром".

24 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил о спецоперации, цель которой - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Путин сообщил, что планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. "Об оккупации Украины речи не идет", - подчеркнул президент России.