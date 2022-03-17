Песков рассказал, почему Путин не отвечает на критику Байдена: «Наш президент мудрый и культурный международный деятель»

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17 марта 2022, 14:25

В. Путин, фото с сайта Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не отреагировал на критику президента США Джо Байдена. Официальный представитель Кремля сказал, что Путин не отвечает на критические заявления Байдена, поскольку "наш президент очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель".

Байден ранее заявил, что считает президента России "военным преступником". Дмитрий Песков назвал непростительной эту его риторику, от президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире. Песков также раскрыл схему "очистки от предателей российского общества".