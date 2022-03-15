В Белом доме допустили проведение встречи Байдена и Зеленского в Брюсселе

В администрации президента Соединенных Штатов Америки во вторник допустили, что в конце марта в рамках визита Джо Байдена в Брюссель состоится его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках регулярного брифинга 15 марта сообщила, что детали поездки Джо Байдена в Европу в настоящий момент согласовываются.
Журналисты поинтересовались у Псаки, означает ли это, что президент США встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, на что она ответила, что никакие варианты на данный момент не исключаются.