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8 марта 2022, 21:50 Источник: РИА Новости

vk.com/va.konstantinov

В Крыму поддержали инициативу о национализации имущества западных компаний, покидающих сейчас Россию. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременной идею национализировать производства компаний, которые стали уходить из Российской Федерации в период спецоперации на Украине.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак ранее заявил о предложении партии национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время специальной военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года.

Владимир Константинов считает, что инициатива "Единой России" - "это очень своевременная и совершенно необходимая мера". "Хотят уходить - пусть убирают свои бренды. А рабочие места и товарная продукция, поступающая на наш потребительский рынок, не должны при этом сокращаться", - цитирует Константинова РИА Новости.

8 марта стало известно о временной приостановке работы в России компании Yum! Brands - владельца брендов KFC, Pizza Hut и Taco Bell, и компания McDonald's приостановит работу 850 ресторанов быстрого питания своей сети.