Компания Lamborghini приостановила работу на российском рынке, бизнес в России прекратит и компания Ferrari

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8 марта 2022, 21:02

фото: pixabay.com

Итальянский производитель автомобилей Lamborghini объявил во вторник о приостановке предпринимательской деятельности на рынке России. В Instagram-аккаунте компании опубликовано сообщение, что Lamborghini, "глубоко опечалена событиями на Украине и наблюдает за ситуацией с большим беспокойством".

Для поддержки жертв конфликта автомобилестроительная компания начала сбор средств для беженцев. "Lamborghini надеется на скорое завершение боевых действий и возвращение к дипломатии", - подчеркнуто в сообщении итальянского производителя суперкаров.

О решении приостановить производство автомобилей для российского рынка также 8 марта объявил другой представитель люксового сегмента - компания Ferrari.

Компания Mercedes-Benz еще ранее объявила о приостановке сборки автомобилей на территории России и поставки легковых машин и фургонов в нашу страну.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Специальную военную операцию объявил в тот день ранним утром президент РФ Владимир Путин. Путин назвал целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Мирные жители Украины рассказывают о жестокости украинских нацистов, убийствах, насилии и незаконных арестах.