В офисе Зеленского заявили: ООН «всегда прячется в кустах»

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8 марта 2022, 20:26 Источник: РИА Новости

Михаил Подоляк, кадр видео

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обрушился с критикой на Организацию Объединённых Наций (ООН). Подоляк заявил, что эта международная организация "всегда в кустах".

"Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН всегда прячется в кустах. ООН – это внешний антураж и безразмерные зарплаты чиновникам, но никакой ответственности", - написал Михаил Подоляк в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее набросился с критикой руководителей западных стран за отказ обеспечить бесполетную зону над Украиной и передать ей боевые самолеты. Зеленский также заявил, что Украина уже не рвется в НАТО. По словам президента Украины, вопрос вступления Украины в НАТО потерял для него актуальность после того как он понял, что альянс не хочет противоречий с Россией.