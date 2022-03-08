Компания General Electric приостановила деятельность в России

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8 марта 2022, 18:59 Источник: ТАСС

Компания General Electric объявила о приостановке своей деятельности в России. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

По данным агентства, General Electric временно сворачивает деятельность в Российской Федерации. Но компания, в качестве исключения, продолжит поддерживать работу медицинского оборудования первой необходимости услуги по электроснабжению.

Компания General Electric ранее из-за событий вокруг Украины приостановила оказание поддержки российским авиаперевозчикам, пользующихся ее оборудованием.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с просьбой о помощи жителям республик.

Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, владелец брендов KFC, Pizza Hut и Taco Bell, во вторник объявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России