Владелец брендов KFC и Pizza Hut американская компания прекращает инвестиции и развитие в России

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8 марта 2022, 17:48 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, во вторник объявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России. Компания намерена перенаправлять свою прибыль "на гуманитарные цели".

В заявлении компании говорится о потрясении и печали, которую испытывают сейчас во всем мире, из-за трагических событий, которые разворачиваются на Украине.

"Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России... Yum! Brands перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели", - говорится в сообщении американской компании.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году в США. Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по защите жителей Донбасса.