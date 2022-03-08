Владелец брендов KFC и Pizza Hut американская компания прекращает инвестиции и развитие в России

Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, во вторник объявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России. Компания намерена перенаправлять свою прибыль "на гуманитарные цели".
В заявлении компании говорится о потрясении и печали, которую испытывают сейчас во всем мире, из-за трагических событий, которые разворачиваются на Украине.
"Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России... Yum! Brands перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели", - говорится в сообщении американской компании.
Компания Yum! Brands была образована в 1997 году в США. Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по защите жителей Донбасса.