Кадыров после введения в отношении него санкций со стороны Японии пообещал податься в ниндзя

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8 марта 2022, 13:51 Источник: Telegram

Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на то, что попал в санкционный список Японии. Он удивлен, как в стране восходящего солнца могли заморозить его активы, которых у него там никогда не было, и пообещал ввести ответные «санкции» против Японии.

«Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди [японцы], вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было? Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность, мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры. Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком », - написал Кадыров.

Он пообещал принять в отношении руководства Японии «ответные меры».

«Отныне руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест - психбольниц в селениях Брагуны и Самашки. Я же не изверг, чтобы лишать их необходимого лечения. Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов», - пошутил Кадыров, добавив, что ему «плевать» на любые санкции и он боится лишь одного - «попасть под санкции Всевышнего».

Ранее Кадыров в своем телеграм-канале предложил Зеленскому «довериться России», иначе его ждет участь Саакашвили.