Зеленский считает, что в вопросах признания Крыма и республик Донбасса можно найти компромисс

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8 марта 2022, 12:23 Источник: ТАСС

Фото с сайта офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности обсуждать судьбу Крыма и республик Донбасса. Он считает, что в этих вопросах можно и нужно искать компромиссное решение. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC во вторник.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше»,— заявил президент Украины, отвечая на вопрос, возможно ли признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина «не готова к ультиматумам». Это касается всего блока спорных вопросов: участия в НАТО, признания Крыма и республик Донбасса.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что при выполнении Киевом выдвинутых Москвой требований военная операция РФ может быть прекращена в любой момент.