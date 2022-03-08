Зеленский считает, что в вопросах признания Крыма и республик Донбасса можно найти компромисс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности обсуждать судьбу Крыма и республик Донбасса. Он считает, что в этих вопросах можно и нужно искать компромиссное решение. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC во вторник.
«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше»,— заявил президент Украины, отвечая на вопрос, возможно ли признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина «не готова к ультиматумам». Это касается всего блока спорных вопросов: участия в НАТО, признания Крыма и республик Донбасса.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что при выполнении Киевом выдвинутых Москвой требований военная операция РФ может быть прекращена в любой момент.