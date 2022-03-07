Зеленский в новом видеообращении призвал ввести еще санкции против России, объявить бойкот российскому импорту и экспорту

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7 марта 2022, 13:14

В. Зеленский, фото из соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении призвал ввести еще санкции против России. Украинский президент предложил объявить бойкот российскому импорту и экспорту, в том числе это касается нефти и нефтепродуктов.

Видеозапись очередного выступления Зеленского опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»,- сообщает Общественная служба новостей.

Вчера Зеленский сообщил, что он провел очередной разговор с Джо Байденом, и они обсудили вопросы безопасности, финансовой поддержки для Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ.

Во Франции зрители телевизионного канала BFMTV обсуждают в Twitter возможный запрет на экспорт нефти из России в США и Евросоюз, сообщает РИА Новости. Большинство французов пишут возмущенные комментарии.

Пользователь под ником fifilarmenien пишет: «Ах, это называется бизнес. Сокращая предложение, мы повышаем цены и обогащаем эти крупные компании. Кому это выгодно? А пораскиньте мозгами».

«Янки пытаются разрушить европейскую экономику» , — считает Sekou Touré. Morane Jobec считает, что «американцы хотят заставить европейцев отказаться от российской нефти, без которой им не обойтись».

Несколько известных европейских производителей уходят из России. Финские производители продуктов питания Valio и кофе Paulig уходят из России.