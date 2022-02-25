Политолог Владимир Оленченко: Макрон пообещал помощь Украине ради повышения собственнного рейтинга во Франции

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25 февраля 2022, 13:13 Источник: RT

Эмманюэль Макрон, Aurelien Morissard/globallook.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал масштабную помощь Украине ради повышения собственного рейтинга в преддверии президентских выборов, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

В четверг Макрон сообщил о планах направить Украине дополнительную военную и финансовую помощь. По словам французского президента, Киеву выделена макрофинансовая помощь в размере 1,2 млрд евро, и Франция дополнительно выделит 300 млн евро для украинской экономики.

«Складывается впечатление, что Макрон ищет инструменты для повышения своего авторитета. Скорее всего, он рассматривает ситуацию на Украине и вокруг нее как возможность повысить свой рейтинг во Франции», — сказал Оленченко.

По мнению политолога, еще одной целью Макрона было показать, что Франция способна играть самостоятельную роль в Европе.

«Заявление Макрона было сделано помпезно и пафосно и, скорее всего, рассчитано больше на внутреннюю французскую аудиторию», — резюмировал политолог.