Рост объема выручки предприятий повлиял на рейтинг южноуральских мэров

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18 февраля 2022, 11:36 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

За неделю свои позиции улучшили 10 глав.

«Глав.Индекс» опубликовал традиционный пятничный рейтинг мэров Челябинской области.

На позиции руководителей территорий на этой неделе повлиял анализ объема выручки предприятий за 2021 год, опубликованный региональной Контрольно-счетной палатой. Рейтинг глав муниципалитетов, которые стали литерами по приросту объема выручки, заметно улучшился. Речь идет о главе Аргаяшского района Игоре Ишимове, главе Кыштыма Людмиле Шеболаевой, главе Сосновского района Евгении Ваганове.

А вот высокий уровень безработицы в некоторых территориях Южного Урала, наоборот, ухудшил позиции мэров. Индекс снизился у Николая Плохих (Брединский район), Александра Селезнева (Кизильский район), Сергея Кравцова (Нязепетровский район) и Михаила Молчана (Октябрьский район).

Добавим, что среди других событий, повлиявших на рейтинг, по мнению авторов телеграм-канала «Полит 74» стали создание новых образовательных возможностей (Саткинский район), визит директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Челябинскую область (Усть-Катав), открытие центров цифрового образования для детей (Снежинск, Кыштым, Челябинск), капитальные ремонты в учреждениях социальной сферы (Еманжелинск).