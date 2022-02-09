Байден провел переговоры с Макроном

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9 февраля 2022, 22:24 Источник: YouTube

Джо Байден и Эммануэль Макрон, White House/via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 9 февраля, провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, который ранее на этой неделе посетил Российскую Федерацию и Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский лидер на этой неделе также принимал канцлера ФРГ Олафа Шольца. Предполагается, что в ближайшие дни Джо Байден проведет переговоры и с другими европейскими коллегами.

Напомним, ранее сегодня издание Daily Mail сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита в Москву озвучил главе РФ Владимиру Путину ряд идей по ситуации на Украине, которые якобы не были согласованы с НАТО.