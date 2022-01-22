Депутат Чепа: введением санкций против России Зеленский хочет показать Западу свою значимость

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22 января 2022, 12:37 Источник: RT

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Globallookpress.com

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал введённые Украиной против российских компаний и физлиц санкции. Соответствующий указ в пятницу, 21 января, подписал Владимир Зеленский.

«Зеленский действует в тренде, который был задан США. И в тот период, когда Соединённые Штаты ведут переговоры с Россией, необходимо как-то о себе заявить»,- высказал он RT.

Чепа отметил, что Киев всё время призывает Европу и США ввести антироссийские санкции, против «Северного потока-2», но «хозяева» особо не прислушиваются к его просьбам. По его словам, подобные действия связаны с желанием украинского лидера привлечь к себе внимание Запада и доказать свою значимость.

«Попытка действовать самостоятельно и показать свою значимость - вот что толкает Зеленского на такие шаги, которые ни к чему не приведут. Это дешёвый популизм и больше ничего»,- резюмировал депутат.

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