Песков напомнил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе

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17 января 2022, 13:00 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что неясно, что имел в виду Киев, говоря про участие США в диалоге с РФ, поскольку если главным вопросом является Донбасс, то Россия - не сторона конфликта.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского сообщил, что Киев считает возможным проработать трехстороннюю встречу лидеров Российской Федерации, США и Украины.

"Насколько я правильно помню, не было никого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих", – заметил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в данном случае предстоит узнать, что о Донбассе предлагают обсуждать с Россией украинские оппоненты, однако напомнил, что Россия не является стороной конфликта.

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