Политолог Суздальцев назвал «нулевой» вероятность проведения саммита Россия – Украина – США

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15 января 2022, 13:01 Источник: РИА "Новости"г

Киев, pixabay.com

Российский политолог Андрей Суздальцев в субботу, 15 января, заявил, что вероятность проведения трехстороннего саммита Россия – Украина – США, который ранее был предложен Киевом, "нулевая".

Андрей Суздальцев заявил, что в данном случае речь идет о спектакле, который призван демонстрировать давление Запада на Россию.

Кроме того, по словам политолога, президент Украины Владимир Зеленский для российских властей не является фигурой, с которой можно вести переговоры. Суздальцев заметил, что в Москве не раз говорили – смысла во встрече с украинским лидером нет.

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