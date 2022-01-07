Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным в ближайшие дни

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7 января 2022, 15:06 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Zucchi/EUC

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 января, заявил в рамках пресс-конференции, что в ближайшие дни вновь планирует провести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция продолжает вести диалог с РФ. Политик напомнил, что ранее провел два длинных телефонных разговора с российским лидером Владимиром Путиным. "И будут еще в ближайшие дни", – уточнил глава Франции.

Макрон также приветствовал диалог, который сейчас ведется между Российской Федерацией и США по Украине.

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