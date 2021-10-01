В Москве задержали руководителя КПРФ в гордуме Зубрилина

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1 октября 2021, 13:48 Источник: Интерфакс

полиция, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь фракции КПРФ в гордуме, член предвыборного штаба московского горкома партии Никита Попов сообщил, что руководителя коммунистов в Мосгордуме Николая Зубрилина задержали полицейские.

«Сегодня из здания московского горкома КПРФ в сопровождении руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и избранного депутата Госдумы Сергея Обухова вышел глава протестного отдела МГК КПРФ Павел Иванов. Он и депутаты поехали в Петровку, 38», - поделился он.

Попов уточнил, что там Иванова и Зубрилина окружили 7-8 полицейских и доставили обоих в ОВД Тверское. По его словам, пока сотрудники правоохранительных органов не объяснили причину задержания.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева разобраться в ситуации с преследованием тех, кто пишет свои заявления и обращается в суд после выборов.



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