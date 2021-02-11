Депутат Ананских оценил планы «Газпрома» по запуску «Северного потока - 2»

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11 февраля 2021, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал слова заместителя начальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимира Вавилова о том, что «Серверный поток-2» могут ввести в эксплуатацию в 2021 году.

«Мне кажется, это совершенно реальная задача, я думаю, что так и будет. То, что заявляет «Газпром» вместе с другими акционерами о сроках достройки газопровода, я думаю, более чем реально», - высказал он RT.

Ананских отметил, что значительная часть трубопровода уже готова. По его словам, ничего не мешает достроить «Северный поток-2» к сроку. Он добавил, что фактически осталось доделать только участок в территориальных водах Дании, а береговая инфраструктура почти готова.