Источник назвал кандидата на замену главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной

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14 января 2021, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Сменить Эльвиру Набиуллину на должности председателя Центробанка может Ольга Скоробогатова.

В настоящее время Скоробогатова является заместителем Набиуллиной.

По информации источника Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", продолжительное время препятствием для отставки главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной являлось отсутствие достойной замены, но сейчас вопрос по смене руководителя регулятора почти решён.

Информатор считает, что достоинством Скоробогатовой, которое оценит премьер-министр Михаил Мишустин, является ее выступление с инициативой создания в России пяти Силиконовых долин, запуска ипотеки на блокчейн-платформе и цифрового рубля. Цифровыми технологиями в последнее время увлечен не только глава кабмина, но и президент РФ Владимир Путин.

По данным автора сообщения о кадровых изменения в Банке России, Скоробогатова в кремлёвских и правительственных кабинетах представляет себя надежным профессионалом, а "злоупотребления при банкротстве банков, провал борьбы с финансовым мошенничеством и скачки валютного курса" называет провалами главы ЦБ.