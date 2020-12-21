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Постпред Крыма Мурадов назвал антироссийский курс катастрофичным для Украины

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Постпред Крыма Мурадов назвал антироссийский курс катастрофичным для Украины
Крым, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в понедельник заявил, что антироссийский курс, выбранный киевскими властями, является катастрофичным для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках интервью изданию The New York Times обратил внимание на "близкие связи" избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с Киевом и понимание политиком особенностей украинского менталитета. Он выразил уверенность, что вышеуказанные факторы позволят урегулировать конфликт в Донбассе, "положить конец оккупации" территории и помочь в "возвращении" Крыма

Георгий Мурадов заявил, что для Украины американская политика "биться с Россией до последнего украинца" является катастрофичной. Постпред Крыма считает, что Киеву следует возвращаться "в цивилизационную семью, в единый дом", строившийся в течение веков совместными силами.

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