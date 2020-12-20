Депутат Бальбек оценил признание Зеленского о российской вакцине
20 декабря 2020, 12:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что объяснить отказ от российской вакцины против коронавируса местным жителям в ситуации, когда Европа и США не предоставляют свою, невозможно.
Бальбек отметил, что получение Зеленским вакцины могло стать первым шагом к улучшению отношений между странами, но украинский лидер не может на это пойти в силу политических обязательств. По словам депутата, Зеленский не будет объяснять своему народу, что иное решение не будет понято на Западе, поскольку вызовет негативную реакцию «местного истеблишмента» на Украине.
«… в данной ситуации украинский народ является единственной максимально пострадавшей стороной», - добавил Бальбек в беседе с RT.
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