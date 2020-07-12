Песков оценил последствия пандемии, особенно экономические трудности россиян

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12 июля 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Дмитрий Песков, Zamir Usmanov/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководству страны еще предстоит оценить экономические последствия, вызванные коронавирусной пандемией.

«Еще предстоит руководству страны проанализировать опыт прохождения вот этого кризисного времени, тем более, что в экономическом плане еще не все позади. Нас ждут трудности впереди - это очевидно, мы смотрим на глобальные масштабы», - пояснил он.

Песков отметил, что «самая острая» фаза эпидемии и сопутствующего кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями.

Ранее официальный представитель Кремля раскритиковал людей, которые так и не поверили в реальность коронавируса.