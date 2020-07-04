В МИД отреагировали на обвинения Запада в повышении уровня радиации над Северной Европой

Аргументы Недели → Политика 13+

4 июля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: здание МИД РФ, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал сообщение о повышенном уровне радиации у границ России в Норвегии, Финляндии и Швеции. Отмечается, что в атмосфере были найдены изотопы йода, а также радионуклиды цезия, рутения и кобальта.

«Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы, и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания», - высказал он, отметив, что испытания «Посейдона» и «Буревестника» не могли повлиять на уровень радиации в воздухе.

Рябков назвал «безосновательной» такого рода информацию в западных СМИ. По его словам, это «элемент пропаганды и общих американских усилий», направленных на то, чтобы посеять неуверенность среди европейцев по поводу происходящего.

«… Москва предлагала и будет и дальше предлагать США заниматься тематикой наших перспективных систем в более широком контексте многочисленных факторов, влияющих на стратегическую стабильность», - пояснил он.