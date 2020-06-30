Семья южноуральских металлургов проголосовала за поправки в Конституцию

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30 июня 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Семья Кривобок

Ксения и Владимир Кривобок приняли участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Ксения и Владимир вместе работают на Челябинском трубопрокатном заводе. Ксения — в корпоративной газете, Владимир — оператором поста управления в цехе по выпуску труб большого диаметра. Трудовой стаж династии Кривобок насчитывает 150 лет!

«Володя жил тогда в Первоуральске, работал на Первоуральском новотрубном заводе, был волонтером в общественной организации «Город Первых», я тоже решила принять участие в важном для общества мероприятии и заодно написать о нем в корпоративном издании белых металлургов», — рассказала Ксения о знакомстве с супругом.

Сегодня, 30 июня, семья Кривобок вместе с маленькой дочкой Полиной пришли на участок для голосования.

«Когда принимаются изменения в основной закон страны, мы не можем остаться в стороне», — сказал Ксения.

Отметим, что завтра, 1 июля, участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.