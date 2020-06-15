Как поправки в Конституцию повлияют на ответственность власти

Аргументы Недели → Политика

15 июня 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Прокошин. Фото из личного архива.

По мнению Алексея Прокошина, начальника управления по связям с общественностью ЮурГГПУ, помогут власти стать более конкретной и ответственной.

Такое мнение Алексей Прокошин высказал в интервью изданию «Полит74». Он считает, что основной смысл «социальных» поправок в Конституцию заключается в конкретизации ответственности власти. В качестве примера он приводит пункт 1, «ж» статьи 72, в котором указывается, что «1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;». Предлагаемая формулировка выглядит принципиально иначе, например, в вопросах координации здравоохранения появились конкретные задачи.

Алексей Прокошин уверен, что данные поправки делают более понятными и прозрачными сферу ответственности властей.

«Это вполне конкретные обязательства, которые лягут, в случае принятия поправок, на плечи федеральных властных структур и местной исполнительной власти, и за которые будут отвечать президент, премьер, губернаторы и мэры», — сказал эксперт.