Эксперт Манкевич назвал главные задачи России после пандемии

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4 мая 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

Эксперт по международной политике, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич оценил изменения, которые могут произойти на мировой арене после пандемии. По его словам, главным конкурентом России станет Китай, сообщает kp.ru.

«Главной задачей России является сохранение себя в качестве самостоятельного центра силы и точки принятия решений. Вероятно, основные усилия Москвы будут направлены на углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза и его расширение», - пояснил он.

Манкевич добавил, что вероятными кандидатами станут Азербайджан, Украина и некоторые государства Восточной Европы, которые могут пострадать от кризиса в Евросоюзе. Он отметил, что данная ситуация позволит России нарастить свое влияние в Восточной и Южной Европе.



«Россия будет иметь самую выгодную позицию в новой раскладке мировых сил, станет медиатором между Вашингтоном и Пекином, чьи интересы все чаще сталкиваются», - заключил он.

Ранее Виталий Манкевич заявил, что США «попробуют перетянуть» Россию на свою сторону против Китая после пандемии.