Российские летчики прокомментировали неадекватный манёвр польского F-16 около Су-27 ВКС РФ

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14 апреля 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "ПолитПазл", "Царьград"

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Вчера в сети появилось видео, на котором запечатлен необычный маневр польского истребителя F-16 возле российского Су-27. Эксперты в области авиации дали комментарии по этому поводу.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник считает появление в небе польского истребителя F-16, попытавшегося «сопроводить» российскую авиагруппу, совершенно обычным явлением. Нельзя запретить им подлетать к нашей группировке, как и нашим истребителям летать, отметил он. А то, что пилот, находясь на высоте 6000 метров, выпустил шасси можно объяснить вовсе не провокацией или требованием остановиться, а попыткой сбросить скорость.

Лётчик-испытатель, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов тоже считает, что польские летчики таким образом пытались затормозить. Иначе "наши ребята могли и сбить." Его удивление вызывает тот факт, что у польского истребителя шасси не отвалились, так как их предел - 600 километров в час. На большой высоте, скорее всего, была скорость побольше. Он добавил, что если самолёты РФ шли по разрешённой трассе, то поляки не имели права к ним приближаться.