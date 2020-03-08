Репортер из Идлиба перечислил подразделения, которые воюют за Башара Асада

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8 марта 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: сообщение Фарука Шами

Фарук Шами на скриншоте одного из видео из Идлиба

Журналист Фарук Шами назвал подразделения, которые находятся в Идлибе. Как утверждает репортер, все они воюют на стороне официального Дамаска.

Список внушительный. Он включает в себя три десятка подразделений.

1- Иракская бригада "Хайдариюн"

2- Боевики ливанского хизбушайтана

3- Афганская бригада "Фатимиюн"

4- Пакистанская бригада "Зайнабиюн"

5- Таджикский батальон "Хайдар"

6- Иракская партия хизбушайтана

7- Иракское движение "Нуджаба"

8- Иракская бригада "Зуль Фикар"

9- Иракские отряды "Ашура"

10- Иракские боевики "Хашд"

11- Иракские батальоны "Хайдар Карар"

12- Иракская бригада "Имам Хусейн"

13- Бригада "Асад Аллах" (в основном иракцы)

14- Отряды "Талаи" из Хорасана

15- Иракская бригада "Кафиль Зайнаб"

16- Иракская бригада "Шабаб Расали"

17- Иракский корпус "Вагд Садик"

18- Иракская бригада "Абу Фадль Аббас"

19- Иранские батальоны "Сайид Шухуда"

20- Иракская организация "Шиитский полумесяц"

21- Батальоны национал-социалистической партии Ливана

22- Иранский корпус "Кудс"

23- КСИР Ирана

24- Иранские батальоны "Имам Али"

25- Боевики силы "Шторма"

26- Народный фронт освобождения Палестины

27- Организация "Поднятие восстания в Палестине"

28- Движение "Свободная Палестинс"

29- Палестинская "Народная борьба"

30- Палестинская организация "Сагика"

31- Палестинская бригада "Кудс"

32- Бааситская партия Ливана

33- Армия освобождения Палестины

34- ЧВК "Вагнер"

Фарук Шами сейчас находится в сирийской провинции Идлиб. Некоторое время назад там произошло обострение ситуации. Это стало поводом для встречи Путина и Эрдогана.