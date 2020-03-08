Репортер из Идлиба перечислил подразделения, которые воюют за Башара Асада

Журналист Фарук Шами назвал подразделения, которые находятся в Идлибе. Как утверждает репортер, все они воюют на стороне официального Дамаска.
Список внушительный. Он включает в себя три десятка подразделений.
1- Иракская бригада "Хайдариюн"
2- Боевики ливанского хизбушайтана
3- Афганская бригада "Фатимиюн"
4- Пакистанская бригада "Зайнабиюн"
5- Таджикский батальон "Хайдар"
6- Иракская партия хизбушайтана
7- Иракское движение "Нуджаба"
8- Иракская бригада "Зуль Фикар"
9- Иракские отряды "Ашура"
10- Иракские боевики "Хашд"
11- Иракские батальоны "Хайдар Карар"
12- Иракская бригада "Имам Хусейн"
13- Бригада "Асад Аллах" (в основном иракцы)
14- Отряды "Талаи" из Хорасана
15- Иракская бригада "Кафиль Зайнаб"
16- Иракская бригада "Шабаб Расали"
17- Иракский корпус "Вагд Садик"
18- Иракская бригада "Абу Фадль Аббас"
19- Иранские батальоны "Сайид Шухуда"
20- Иракская организация "Шиитский полумесяц"
21- Батальоны национал-социалистической партии Ливана
22- Иранский корпус "Кудс"
23- КСИР Ирана
24- Иранские батальоны "Имам Али"
25- Боевики силы "Шторма"
26- Народный фронт освобождения Палестины
27- Организация "Поднятие восстания в Палестине"
28- Движение "Свободная Палестинс"
29- Палестинская "Народная борьба"
30- Палестинская организация "Сагика"
31- Палестинская бригада "Кудс"
32- Бааситская партия Ливана
33- Армия освобождения Палестины
34- ЧВК "Вагнер"
Фарук Шами сейчас находится в сирийской провинции Идлиб. Некоторое время назад там произошло обострение ситуации. Это стало поводом для встречи Путина и Эрдогана.