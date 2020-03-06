Все новости >>

//Политика 13+

Путин заявил, что для него нет ничего важнее происходящего в России

, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что для него нет ничего важнее происходящего в России
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ночь на пятницу, 6 марта, в рамках встречи с лидерами фракций Государственной думы заявил, что нет ничего важнее того, что происходит в России.
 
Путин подчеркнул, что все происходящее в мире, конечно, имеет важность, однако главное – что происходит в нашей стране. Так глава государства отреагировал на слова главы фракции "Единой России" Сергея Неверова, который выразил российскому лидеру благодарность за его готовность встретиться с парламентариями, чтобы обсудить поправки в Конституцию.
Владимир Путин заметил, что тема поправок в основной закон страны является серьезной, поэтому он готов работать столько, сколько потребуется, несмотря на плотный график.
ЕТ

//картина дня

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет разгромлен. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Китайские журналисты были восхищены действиями России в ответ на провокационные маневры Соединенных Штатов в Черном море. Сотрудники СМИ полагают, что Москва преподала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан