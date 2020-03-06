Путин заявил, что для него нет ничего важнее происходящего в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ночь на пятницу, 6 марта, в рамках встречи с лидерами фракций Государственной думы заявил, что нет ничего важнее того, что происходит в России.

Путин подчеркнул, что все происходящее в мире, конечно, имеет важность, однако главное – что происходит в нашей стране. Так глава государства отреагировал на слова главы фракции "Единой России" Сергея Неверова, который выразил российскому лидеру благодарность за его готовность встретиться с парламентариями, чтобы обсудить поправки в Конституцию.