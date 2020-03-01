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Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для кабинета министров

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для кабинета министров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, фото: globallookpress.com

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Заседания назначаются на 9:00 по московскому времени, иногда в субботу и воскресенье. По версии портала, новый глава кабмина хочет отметиться результатами, а также "переделать под себя" государственный аппарат.

Напомним, Михаил Мишустин возглавил российское правительство в январе 2020 года. Главной задачей кабинета министров под его руководством станет рост российской экономики. Об этом ранее заявил сам премьер-министр.

АС

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