Определены лучшие среди Советов молодых депутатов

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28 февраля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские законодатели утвердили итоги конкурсов на звание лучшего Совета (группы) и лучшего комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по итогам 2019 года.

Как рассказал председатель профильного комитета ЗСК, глава Совета молодых депутатов края Александр Поголов, победители конкурса определены решением краевой комиссии. Среди советов, созданных при представительных органах городских округов, первое место занял Совет молодых депутатов при городской Думе Краснодара. Среди советов при представительных органах муниципальных районов: первое место у СМД Красноармейского района, второе — у СМД Кореновского района, третье — у СМД Динского района. За победу в конкурсе СМД городского округа и СМД трех муниципальных районов получат из краевого бюджета в общей сложности девять миллионов рублей. Эти средства пойдут на обустройство комплексных спортивных и детских игровых площадок в муниципалитетах края. Что касается конкурса на звание лучшего комитета, то победителем в нем признан комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями. — Определить победителей было непросто, в активе каждого комитета, каждого совета много важных и полезных дел. Награждение победителей конкурсов мы проведем в торжественной обстановке в начале апреля на общем собрании Совета молодых депутатов Кубани, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.