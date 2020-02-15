Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Соответствующую информацию предоставили вечером в субботу, 15 февраля, в администрации турецкого политика.

В рамках беседы Эрдоган и Трамп согласились, что атаки войск САР в районе сирийского Идлиба являются неприемлемыми. Главы двух стран также обменялись мнениями о том, каким образом нужно закончить данный кризис. Более того, стороны подчеркнули важность обеспечения стабильности на территории Ливии.

Турецкий и американский лидер также условились снова начать переговоры по теме достижения двустороннего объема торговли в размере 100 миллиардов долларов.