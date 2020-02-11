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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Спикеры парламентов России и Сербии проведут двустороннюю встречу в Москве

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Спикеры парламентов России и Сербии проведут двустороннюю встречу в Москве
Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Народной скупщины Республики Сербии Майя Гойкович откроют V заседание комиссии по сотрудничеству. Кроме того, состоится двусторонняя встреча Володина и Гойкович.

Володин дважды посещал Сербию в 2017 и 2019 годах. В ходе последнего рабочего визита он выступил перед депутатами сербского парламента и встретился с президентом страны Александром Вучичем.

В 2018 году Майя Гойкович выступила на пленарном заседании Госдумы. Именно там она заявила, что Сербия никогда не наложит санкции на Россию и братский русский народ, а сотрудничество парламентов двух стран является содержательным и успешным.

Третье заседание комиссии по сотрудничеству состоялось 23 октября 2018 года в Москве – темой заседания стали вопросы развития цифровой экономики. Четвертое прошло в 2019 году в Белграде. Парламентарии обсудили перспективы развития экономического сотрудничества, а также расширения гуманитарных контактов, научных и образовательных обменов.

О чем пойдет речь на предстоящем заседании комиссии по сотрудничеству не сообщается. Она состоится в Госдуме 12 февраля.

ДВа

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