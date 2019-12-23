Белоруссия может получить меры поддержки от России при определенном условии

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23 декабря 2019, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев, фото: MIT Russia, globallookpress.com

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал условие, при котором Белоруссия может получить меры поддержки от России. Премьер-министр РФ заявил, что Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами.

Медведев отметил, что у России и Белоруссии уже продвинутые отношения. По его данным, 8 миллиардов кредитов Белоруссия имеет российских, дополнительные формы сотрудничества возможны только в случае, если вот эти дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы.

"Тогда можно говорить и о компенсации налогового маневра, вернее говоря, об обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила", - пояснил Медведев.

Глава российского правительства подчеркнул, что если есть "желание проинтегрироваться", то сейчас для этого есть хороший план.

Но Медведев отметил, что до конца года визитов в Белоруссию не запланировано.