Белоруссия может получить меры поддержки от России при определенном условии

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал условие, при котором Белоруссия может получить меры поддержки от России. Премьер-министр РФ заявил, что Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами.
Медведев отметил, что у России и Белоруссии уже продвинутые отношения. По его данным, 8 миллиардов кредитов Белоруссия имеет российских, дополнительные формы сотрудничества возможны только в случае, если вот эти дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы.
"Тогда можно говорить и о компенсации налогового маневра, вернее говоря, об обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила", - пояснил Медведев.
Глава российского правительства подчеркнул, что если есть "желание проинтегрироваться", то сейчас для этого есть хороший план.
Но Медведев отметил, что до конца года визитов в Белоруссию не запланировано.