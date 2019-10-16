Песков прокомментировал требование Украины о роспуске ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о требованиях Киева распустить самопровозглашённые ДНР и ДНР для выполнения минских соглашений.
"Это опять новые вводные от украинской стороны. Можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Непонятно, означает ли это отход от Минских соглашений, отказ от данных ранее обязательств", - передаёт слова пресс-секретаря РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнить часть минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР.
Сенатор Алексей Пушков назвал требования Украины "странным манёвром Киева" и возможной попыткой выиграть время.