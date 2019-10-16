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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Песков прокомментировал требование Украины о роспуске ДНР и ЛНР

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Песков прокомментировал требование Украины о роспуске ДНР и ЛНР
фото: Дмитрий Песков, сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о требованиях Киева распустить самопровозглашённые ДНР и ДНР для выполнения минских соглашений.

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"Это опять новые вводные от украинской стороны. Можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Непонятно, означает ли это отход от Минских соглашений, отказ от данных ранее обязательств", - передаёт слова пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнить часть минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР.

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БА

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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

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Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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