Песков прокомментировал требование Украины о роспуске ДНР и ЛНР

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16 октября 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Дмитрий Песков, сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о требованиях Киева распустить самопровозглашённые ДНР и ДНР для выполнения минских соглашений.

"Странные манёвры в Киеве" - Пушков оценил требование Киева распустить ДНР и ЛНР

"Это опять новые вводные от украинской стороны. Можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Непонятно, означает ли это отход от Минских соглашений, отказ от данных ранее обязательств", - передаёт слова пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнить часть минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР.

Сенатор Алексей Пушков назвал требования Украины "странным манёвром Киева" и возможной попыткой выиграть время.