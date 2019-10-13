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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика

В Пентагоне ждут, что курдов будет защищать Россия от авиации Турции

, 18:45 [ «Аргументы Недели», ]

В Пентагоне ждут, что курдов будет защищать Россия от авиации Турции
Марк Эспер на скриншоте youtube-видео

Курды заключат соглашение с Москвой. Такие ожидания Пентагона анонсировал телеканал CBS. В его эфире вышло интервью с главой Пентагона Марком Эспером.

Возможное соглашение будет базироваться на стремлении курдов защитить себя от турецкой авиации. На днях Анкара начала вторжение на территорию, подконтрольную курдскому сопротивлению.

«Мы пытаемся в последнюю минуту договориться с президентом Эрдоганом, но, опять же, я ожидаю, что президент Эрдоган не согласится на перемирие, он не согласится вернуть войска обратно за границу, как мы от него хотим», — заявил глава Пентагона: «Так что есть все основания полагать, что сирийские курды заключат соглашение с сирийцами и Россией».

Ранее гарантом безопасности в этом регионе были Соединенные Штаты. Однако после вторжения Турции, позиции США сильно пошатнулись. Их откровенно обвинили в предательстве.

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