Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны

Украинский лидер провел переговоры с Президентом России. Кремль пока их не комментирует. Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.

Обмен заключенными между Россией и Украиной стал главной темой нынешней субботы. Кремль пока с официальным заявлением не выступил. К публичной дипломатии там относятся очень взвешенно.

Пока еще неопытный Зеленский на комментарии не скупится. Состоявшийся обмен он назвал первым этапом разморозки отношений с Россией в целом и прекращением конфликта в частности.

«Мы договорились [с президентом РФ Владимиром Путиным] о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны», — заявил украинский лидер журналистам. Его слова цитирует агентство ТАСС и добавляет: «Такая договоренность была достигнута во время телефонного разговора с российским президентом, который состоялся в субботу».

В ближайшее время ожидается начало разведения войск воюющих сторон на Донбассе. Сначала это произойдет в районе Золотого и в Петровском. В дальнейшем анонсировано полное прекращение огня на всей линии фронта на Юго-Востоке Украины.