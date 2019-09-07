"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил сообщение о завершении процедуры обмена между Киевом и Москвой заключёнными. По его словам, это первый шаг к выстраиванию диалога между странами.

Самолёт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

"Думаю, мы наконец-то можем "выдохнуть": обмен "удерживаемыми лицами" между Россией и Украиной состоялся ... это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, и можно только искренне поблагодарить тех, благодаря чьим усилиям это стало возможным", - написал сенатор в Facebook.

Косачев напомнил, что для реализации данной процедуры были проведены долгие переговоры и преодолено множество препятствий - от попыток срыва до активных спекуляций.