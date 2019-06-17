Блогер Хованский назначен на должность помощника депутата

Депутат Госдумы Василий Власов сообщил, что для работы с молодежью в качестве помощника на общественных началах привлек известного YouTube-блогера Юрия Хованского. По словам политика, на канале Хованского достаточно много роликов, посвященных социально значимым вопросам.

"Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах. На его YouTube -канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам. Это сравнение продукции дорогой и экономкласса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать...Мне кажется, что такой видеоблогер, как Юрий Хованский, сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческой процессе...У него только на одном YouTube четыре миллиона подписчиков, его видео набирают больше миллиона просмотров", - передаёт слова Власова РИА Новости.

Депутат добавил, что молодёжная аудитория Хаванского сможет высказывать ему свои предложения и мнения, которые он сможет потом проанализировать и передать в Госдуму.