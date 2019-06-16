Экс-канцлера Германии пригласили в Крым после слов о полуострове

Председатель немецкой национально-культурной автономии республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Немецкая община Крыма приглашает экс-канцлера Германии Герхарда Шредера посетить полуостров. Такое желание стало реакцией на высказывание Шредера о том, что "Крым - это давняя русская территория".

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"Господин Шредер в Крыму еще не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров...Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле...Я думаю, что к этому заявлению прислушаются политики Европы и США", - передаёт слова Гемпеля РИА Новости.

По его мнению, бывший канцлер Германии является авторитетным политиком в странах Евросоюза, поэтому он надеется, что его позиция в отношении Крыма и санкций против России будет достаточно весомой.